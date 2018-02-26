Başakşehir'in fikstürü, kalan maçları, Başakşehir'in puan durumu

Başakşehir'in bu sezon kalan maçları ve maç fikstürünü haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Başakşehir Süper Lig'de puan durumunda şu an kaçıncı sırada? İşte Başakşehir'in derbi maçları, kalan maçları, günleri, saatleri ve tüm fikstürü...

26 Şubat 2018 03:01
Başakşehir'in fikstürü, kalan maçları, Başakşehir'in puan durumu
Başakşehir, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 11 maç daha oynayacak. Süper Lig'de ilk 23 hafta tek maç dışında sonuçlandı. Peki Başakşehir, derbileri hangi hafta, nerede ve ne zaman oynayacak? İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstür, puan durumu ve tüm detaylarla sizlerleyiz

Başakşehir'in fikstürü merak ediliyor. Peki çok sayıda şampiyonluk adayının olduğunu bu sezonda Başakşehir hangi takımla hangi haftada oynayacak? İşte tüm merak edilenleri haberimizden rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR'İN 2017-2018 SEZONU FİKSTÜRÜ
25.02.2018 Başakşehir v Gençlerbirliği 
04.03.2018 Başakşehir v Göztepe 
11.03.2018 Alanyaspor v Başakşehir 
18.03.2018 Başakşehir v Beşiktaş 
01.04.2018 Akhisarspor v Başakşehir 
08.04.2018 Başakşehir v Yeni Malatya 
15.04.2018 Galatasaray v Başakşehir 
22.04.2018 Başakşehir v Kayserispor 
29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir 
06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor 
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir 
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

SÜPER LİG 23. HAFTA 

23 ŞUBAT CUMA
Galatasaray 5-0 Bursaspor
Akhisarspor 3-0 Konyaspor

24 ŞUBAT CUMARTESİ

Kayserispor 3-2 Kasımpaşa 
Alanyaspor 1-2 Trabzonspor

25 ŞUBAT PAZAR

Osmanlıspor 0-0 Antalyaspor
Malatyaspor 3-1 Karabükspor
Göztepe 1-0 Sivasspor
Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe 

26 ŞUBAT PAZARTESİ

Başakşehir 20:00 Gençlerbirliği



24. HAFTA FİKSTÜRÜ

2 MART CUMA
Bursaspor 20:00 Kayserispor

3 MART CUMARTESİ

Kasımpaşa 13:30 Osmanlıspor 
Başakşehir 16:00 Göztepe
Karabükspor 19:00 Galatasaray

4 MART PAZAR

Antalyaspor 13:30 Sivasspor
Gençlerbirliği 13:30 Alanyaspor
Konyaspor 16:00 Malatyaspor
Fenerbahçe 19:00 Akhisarspor

5 MART PAZARTESİ

Trabzonspor 20:00 Beşiktaş

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

Diğer Haberler

Mehmet Demirkol, bu akşam saat 21:00'de Sporx'te Futbol

Mehmet Demirkol, bu akşam saat 21:00'de Sporx'te
Galatasaray'ın Florya tesisleri resmen satıldı Galatasaray

Galatasaray'ın Florya tesisleri resmen satıldı
Altay'a Süper Lig'den süper transfer Sivasspor

Altay'a Süper Lig'den süper transfer
Göztepe'de ikinci dalga geliyor Göztepe

Göztepe'de ikinci dalga geliyor
Vefa Küçük: 'Tarafsız ve adil bir seçim olacak' Fenerbahçe

Vefa Küçük: "Tarafsız ve adil bir seçim olacak"
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Dergisi'ne kongre ve 3 Temmuz yazısı Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Dergisi'ne kongre ve 3 Temmuz yazısı
Japonya Dünya Kupası Kadrosu'nda bir de Galatasaraylı var Galatasaray

Japonya Dünya Kupası Kadrosu'nda bir de Galatasaraylı var
Beşiktaş, Tosic'in bonservis bedelini açıkladı Türkiye Transferler

Beşiktaş, Tosic'in bonservis bedelini açıkladı
Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la 20 yılı Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la 20 yılı
Daha fazla göster
1

Başakşehir, Jose Sosa transferine noktayı koyuyor
2

Galatasaray'ın Bennacer teklifi düşük bulundu!
3

Griezmann'ın boşluğunu Agüero dolduracak!
4

Aziz Yıldırım: "Bayern Münih istedi, biz imzaladık"
5

Diaz'dan G.Saray açıklaması; "İsterim"
6

Everton'dan Oğuzhan'a için Klaassen ve 12 milyon
7

Obradovic: "Benden memnun değiller"
8

Galatasaray'da 45 milyon Euro paniği!
9

"Yaya Toure, Premier Lig'de oynayacak"
10

Buffon imzayı atıyor! İşte kazanacağı ücret...
yukarı ok