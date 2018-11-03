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Başakşehir'in 13 maçlık 'Kocaman' serisi!

Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Başakşehir'i evinde en son Aykut Kocamanlı Fenerbahçe devirmişti.

Kaynak: AA
Başakşehir'in 13 maçlık 'Kocaman' serisi!
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03 Kasım 2018 22:26
Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertli ekibin evindeki yenilmezlik serisi 13 maça yükseldi.

Sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında 11 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla alan Medipol Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Epureanu'nun bu sezon ilk golü

Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Takımını, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Epureanu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli stoper geçen sezon ligde 6 kez fileleri havalandırmıştı.

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