Başakşehir'in 13 maçlık 'Kocaman' serisi!

Epureanu'nun bu sezon ilk golü

Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertli ekibin evindeki yenilmezlik serisi 13 maça yükseldi.Sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında 11 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla alan Medipol Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmedi.Turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.Takımını, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Epureanu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli stoper geçen sezon ligde 6 kez fileleri havalandırmıştı.