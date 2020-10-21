Başakşehir'i yıkan adam konuştu

Başakşehir ağlarına 2 gol gönderen Leipzigli Angelino, maçın ardından açıklamada bulundu.

Başakşehir'i yıkan adam konuştu
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21 Ekim 2020 00:06
RB Leipzig'in Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta 2 gol birden atan Angelino, karşılaşma sonrasında konuştu.

Gol atmasının önemli olmadığını belirten İspanyol futbolcu, "Takımıma galibiyette yardımcı olduğum için çok mutluyum, en önemlisi takımdır. İyi bir sonuç aldık, en önemlisi bu." dedi.

Gruptaki Manchester United maçından önce lige odaklanacaklarını kaydeden Angelino, "Önce Cumartesi günkü maça odaklanacağız, ligde de savaşıyoruz. Önce ona, sonra Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız." ifadelerini kullandı.



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