Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Şenol Güneş ve ekibiyle yemekte buluştu. Yemekte, takımın sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Gündemin önemli bir maddesi de yarın lig lideri Medipol Başakşehir'le oynanacak kritik maçtı.Ahmet Kavalcı, "Başakşehir'i yenersek şampiyonluk yolu açılır" ifadesini kullandı. Şenol Güneş ise "Nihai bir maç değil ancak kazanmak şampiyonluğa olan inancımızı gösterir. Bu açıdan önemli bir karşılaşma" cevabını verdi.Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca, "Farklı Çaykur Rize galibiyeti, takımın moralini yükseltti. Ancak, her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söyleyemeyiz. Eksiklerimiz ve sorunlarımız var. Bunları gidermenin tek yolu ise çok çalışmaktan geçiyor" dediği öğrenildi.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüp dergisinin kasım sayısında yer alan yazısında camia olarak hep birlikte el ele vererek, belirlenen hedeflere ulaşacaklarını söyledi. Orman, "Beraber yürümeyi şeref kabul eden 'Hep kol kola; bir gün değil, her gün' diyen bir camiayız. Kötü sonuçları asla kabullenmeyeceğiz. Daha çok isteyip, daha çok çalışacağız ve şampiyonluk kupasını kaldıracağız" dedi.