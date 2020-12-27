Medipol Başakşehir'in Slovak yıldızı Martin Skrtel, Kasımpaşa maçında sakatlandı.



Skrtel, 50. dakikada gelişen Kasımpaşa kontratağında geriye doğru koşarken ve hiçbir futbolcunun müdahalesi olmamışken yerde kaldı. Skrtel, acı içinde kenara doğru bağırdı. Hakem Fırat Aydınus, pozisyon sona erince hemen oyunu durdurdu ve sağlık ekiplerini çağırdı.



Martin Skrtel, acı içinde sedyeye alınarak ambulansla hastaneye götürüldü.



SAKATLIK AŞİL TENDONUNDA



beIN Sports'un verdiği habere göre Martin Skrtel, aşil tendonundan sakatlandı ancak durumun tam olarak netleşmedi.



Kariyerinde Liverpool, Zenit, Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde oynayan Martin Skrtel, bu sezon Başakşehir formasıyla 14 maça çıkmıştı.



Sakatlanan Skrtel hakkında konuşan Yusuf Erdoğan, "Maçın önüne geçen bir durum var. Skrtel'in aşil tendonu kopmuş galiba. Ben tekme sesi sandım. İnanılmaz bir ses geldi ayağından. Buradan geçmiş olsun diyorum" dedi.



