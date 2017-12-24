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Başakşehir'e mesaj; "Çekinmiyoruz..."

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında 27 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Akın Çorap Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu açıklamalarda bulundu

Kaynak: AA
Başakşehir'e mesaj; 'Çekinmiyoruz...'
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24 Aralık 2017 16:14
 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında 27 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Akın Çorap Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, rakipleri karşısında avantajlı skor almayı hedeflediklerini söyledi.

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'in en önemli ekiplerinden biri olduğunu, bu nedenle kendilerini çok zorlu bir karşılaşmanın beklediğini belirtti.

Saha ve seyirci avantajını iyi kullanmak istediklerini dile getiren Kazancıoğlu, şöyle devam etti:

"Bir önceki turda yine Süper Lig'in önemli ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u elemiştik. Rakibimiz Süper Lig'in güçlü ekiplerinden olabilir ancak bizim de onlar kadar kaliteli oyuncularımız var. Kesinlikle Medipol Başakşehir'den çekinmiyoruz. Avantajlı skor almak için sahaya çıkacağız ve 90 dakika sonunda da gülen taraf biz olacağız."

Kazancıoğlu, Giresun halkından karşılaşmaya ilgi göstermelerini isteyerek, "Taraftarımızın desteğiyle iyi sonuçla sahadan ayrılacağımıza inanıyoruz. Rakibimizi eleyerek kupada daha üst turları hedefliyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve Giresun'un adını en yükseklere taşırız." diye konuştu.

 
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