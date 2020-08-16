Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan Başakşehir, kadrosunu güçlendirmeye çalışırken bir yandan da oyuncularına gelen tekifleri değerlendiriyor.



İstanbul ekibinin 3 sezondur formasını giyen Junior Caiçara'ya Premier Lig'den talipler var. West Ham United ve West Bromwich Albion Brezilyalı sağ beki kadrosuna katmak istiyor. Turuncu-Lacivertliler'e bu kapsamda resmi teklif gitti.



Başakşehir yönetimi, deneyimli savunmacı için 3 milyon Pound bonservis bedeli istiyor. Rus ekibi Zenit'in de Caiçara için devrede olduğu konuşuluyor.



Teknik direktör Okan Buruk'un kulübe katkı sağlayacak rakam olması halinde transfere onay verdiği de gelen haberler arasında.



