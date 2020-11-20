Başakşehir'e Beşiktaş maçı öncesi iki müjde

Beşiktaş'a konuk olacak son şampiyona milli ara ilaç gibi geldi. Turuncu-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan iki forvet; Demba Ba ve Crivelli'nin tam olarak iyileştikleri öğrenildi. Okan Buruk'un kritik maçta iki golcüsünü de sahaya sürmeyi planladığı bildirildi.

Haber; Fanatik
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Başakşehir'e Beşiktaş maçı öncesi iki müjde
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20 Kasım 2020 11:35
Beşiktaş maçı öncesi Okan Buruk'un ekibine zorlu maç öncesi müjde forvetlerden geldi. Milli ara öncesi sakatlıkları bulunan iki forvet oyuncusu Demba Ba ve Enzo Crivelli'nin tamamen iyileştiği ve bu süreci takımla çalışarak geçirdikleri belirtildi.

Tek eksik Caiçara

Başarılı hoca, Beşiktaş deplasmanında Demba Ba ve Crivelli'yi birlikte oynatarak sahadan galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Başakşehir'de Caiçara'nın dışında başka sakatlığı bulunan oyuncu yok.



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