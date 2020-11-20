Başakşehir'e Beşiktaş maçı öncesi iki müjde

Beşiktaş maçı öncesi Okan Buruk'un ekibine zorlu maç öncesi müjde forvetlerden geldi. Milli ara öncesi sakatlıkları bulunan iki forvet oyuncusu Demba Ba ve Enzo Crivelli'nin tamamen iyileştiği ve bu süreci takımla çalışarak geçirdikleri belirtildi.
Tek eksik Caiçara
Başarılı hoca, Beşiktaş deplasmanında Demba Ba ve Crivelli'yi birlikte oynatarak sahadan galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Başakşehir'de Caiçara'nın dışında başka sakatlığı bulunan oyuncu yok.
Tek eksik Caiçara
Başarılı hoca, Beşiktaş deplasmanında Demba Ba ve Crivelli'yi birlikte oynatarak sahadan galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Başakşehir'de Caiçara'nın dışında başka sakatlığı bulunan oyuncu yok.