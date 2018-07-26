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Başakşehir'den Ümraniyespor'a transfer!

İstanbul ekibi Ümraniyespor, Medipol Başakşehirli futbolcu Atabey Çiçek'i sezon sonuna kadar kiraladı

Kaynak: AA
Başakşehir'den Ümraniyespor'a transfer!
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26 Temmuz 2018 23:18
Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, Medipol Başakşehirli futbolcu Atabey Çiçek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık oynayan Atabey, Spor Toto 1. Lig'de forma giydiği 32 maçta 7 gol kaydetti.



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