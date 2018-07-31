GALATASARAY'DA İSTENMİYOR

TEMİZ ÇIKARSA ALALIM

ÖZEL ANTRENMANLAR YAPIYOR

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Medipol Başakşehir, bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.Abdullah Avcı'nın yönetime sunduğu raporda orta sahadaki eksikliğe dikkat çekerek Emre Belözoğlu'nun son senesine girdiği, 34 maçlık sezonda eskisi kadar verim alamayacağını bildirdi.Süper Ligi bilen ve orta sahaya tempo katabilecek bir oyuncu ile bu eksikliğin giderilmesinin hesaplarını yapan Avcı, yönetime Tolga Ciğerci ismini işaret etti.Buna göreTolga Ciğerci'nin Sarı-kırmızılı takımda istenmeyen adam ilan edilmesi bu transferde Başakşehir'in elini güçlendiriyor. Deneyimli orta saha oyuncusunu Fatih Terim, İsviçre kampına götürmemiş ve takımdan gönderilecekler listesine koymuştu.Abdullah Avcı, geçen sezondan beri sakatlıklarla gündeme gelen Tolga Ciğerci için detaylı bir sağlık raporu talep etti. Galatasaray ile anlaşıldığı takdirde oyuncu kapsamlı bir kontrolden geçirilecek. Sağlıklı çıktığı an imzalar atılacak.Tolga Ciğerci'nin yeni sezona hazır bir şekilde girmek için Almanya'da özel hoca tuttuğu ve çalışmalarına orada devam ettiği öğrenildi.