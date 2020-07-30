Başakşehir'den, savunmaya İtalya'dan transfer hamlesi!

Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro ile mücadele etmek için operasyon başlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Başakşehir'den, savunmaya İtalya'dan transfer hamlesi!
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30 Temmuz 2020 14:17
Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu elde eden Başakşehir, transferde harekete geçti.

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre; turuncu - lacivertliler, İtalya Ligi Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen Angolalı stoper Bastos'u transfer etmek istiyor.

Serie A kulübü ile 1 yıl daha kontratı olan oyuncu için görüşmelere başlayan Başakşehir'in 29 yaşındaki oyuncu için kısa sürede Lazio ile anlaşmaya varması bekleniyor.

Bu sezon Lazio ile 21 resmi maçta görev yapan savunma oyuncusu, 3 gol - 1 asistlik bir performansa imza attı.



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