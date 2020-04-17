Başakşehir'den 'Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı'

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sertifika programının 1 Mayıs'ta başlayacağı ve 21 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi. Kontenjanın 20 kişiyle sınırlı olduğu ve başarılı iki adaya kulüpte staj imkanı sağlanacağı da aktarıldı.Açıklamada, programla ilgili olarak, "Futbolun gelecekteki liderlerini ve yöneticilerini yetiştirme amacıyla gerçekleştirilecek bu eğitim programı ilk sefere özel katılımcılara ücretsiz olup, başarı ile tamamlayan iki adaya kulübümüzdeki uygun pozisyonlarda staj imkanı sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.