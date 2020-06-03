Başakşehir'den Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu önerisine destek

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu" ismiyle oynanması önerisini desteklediğini açıkladı.

Haber; AA
Başakşehir'den Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu önerisine destek
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03 Haziran 2020 17:29
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu" ismiyle oynanması önerisini desteklediğini açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'de tespit edilen ilk Kovid-19 vakasına müdahale eden ve bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna verilmesi önerisiyle ilgili açıklamada bulundu.

Göksel Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verilmesi önerisini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak sonuna kadar destekliyoruz. İlk olarak İstanbulspor'un önerdiği, sonrasında Beşiktaş ve Trabzonspor'un destek verdiği yeni sezona değerli profesörümüzün isminin verilmesi, hayatını kaybeden doktor ve hemşireler başta olmak üzere bu hastalığa karşı savaş veren tüm sağlıkçıları temsil edecektir. Kovid-19 salgınından bizzat etkilenmiş ve 21 gün hastanede bu hastalıkla mücadele vermiş bir kulüp başkanı olarak, yeni sezonun rahmetli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu anısına oynanmasının anlamlı olacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki değerli Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri de bu öneriyi dikkate alacaklardır."

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