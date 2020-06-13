Başakşehir'den ırkçılığa tepki!

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Başakşehir, George Floyd'u unutmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Başakşehir'den ırkçılığa tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2020 19:38
Medipol Başakşehirli futbolcular, Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini unutmadı. 

Ev sahibi ekip, ısınma hareketleri için sahaya üzerinde "#BlackLivesMatter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) ve #IrkçılığaHayır" yazılı siyah tişörtlerle çıktılar. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için