Başakşehir'den İrfan için Marcao ayarı

8 milyon Euro değer biçilen İrfan Can'ın bedeli, Galatasaray'ın "Marcao'yu 13 milyon Euro'ya satmadık" açıklaması sonrasında aynı değere yükseltildi

Haber; Sabah
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Başakşehir'den İrfan için Marcao ayarı
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15 Ocak 2021 08:56
Başakşehir'in daha önce bonservisini 8 milyon Euro olarak belirlediği İrfan Can Kahveci'nin fiyatını bir anda 13 milyon Euro'ya yükseltmesinin perde arkası aralandı. Galatasaray'la geçen hafta transfer pazarlığına oturan Göksel Gümüşdağ, bonservis verecek parası olmayan sarı-kırmızılı kulübün Diagne, Luyindama ve Babel'i içeren takas önerilerine sadece Marcao şartını sundu.

Galatasaray ise takımın en değerli oyuncusu Marcao için "Sezon başında 13 milyon Euro'ya satmadık. Marcao'yu asla takasta kullanmayız" cevabını verdi.

Bunun üzerine Başakşehir cephesinin Marcao ile eşdeğer gördükleri İrfan Can'a 13 milyon Euro değer biçmeye başladığı öğrenildi. Ancak yıldız oyuncunun ısrarla Galatasaray'a gitmek istediğini söylemesi bu transfere açık kapı bırakmaya devam ediyor.



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