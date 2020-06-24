Başakşehir'den Fernandao sürprizi

2019 ocak ayından beri ülkesinin Bahia takımında top koşturan Fernandao'yu Başakşehir transfer etmek istiyor

Başakşehir'den Fernandao sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2020 15:57
Süper Lig'de gol krallığı yaşamış Fernandao, Başakşehir'in radarına girdi. A Spor'un iddiasına göre; Fernandao, Başakşehir'in yolunu turabilir.

Bir sezon forma giydiği Bursaspor'da gol krallığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Fenerbahçe'de 3 yıl oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına giden 33 yaşındaki forvet, burada sadece 6 ay kaldı. 2019 ocak ayından beri ülkesinin Bahia takımında top koşturan Fernandao bu sezon fazla şans bulamadı. Sudamericana Kupası'nda iki maçta forma giyen Fernandao, Medipol Başakşehir'in gelecek planlamasında yer alan oyunculardan biri.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in forvet hattında şu anda yabancı futbolculardan Enzo Crivelli, Fredrik Gulbrandsen, Demba Ba ve Robinho forma giyiyor.

İstanbul ekibi yeni sezon için Süper Lig tecrübesi de olan Fernandao'yu kadrosuna katmayı düşünüyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için