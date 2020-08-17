Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı

Başakşehir, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan eski kaptanı Emre Belözoğlu'na, kulübe verdiği hizmetler için teşekkür mesajı yolladı

Haber; AA
Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı
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17 Ağustos 2020 15:12
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan eski kaptanı Emre Belözoğlu'na, kulübe verdiği hizmetler için teşekkür mesajı yayımladı. 

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne ve Türk futboluna vermiş olduğun hizmetler için teşekkür ederiz. Allah yolunu açık etsin kaptan." ifadeleri yer aldı. 

Mesajla birlikte Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir forması ile birlikte çıktığı maçlardan da görüntüler paylaşıldı. 

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