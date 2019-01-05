''İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ''

''TÜRKİYE'DE OYNAMAK MUTLU EDİYOR''

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile anlaştı.Manuel da Costa'yı Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad'a satan turuncu-lacivertli ekip, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki stoper ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Serdar, Başakşehir'de 35 numaralı formayı giyecek.İstanbul ekibi, Brezilyalı yıldız Robinho'dan sonra Serdar Taşçı'yı da kadrosuna katarak ara transfer dönemindeki ikinci transferini gerçekleştirdi.Stuttgart, Bayern Münih ve Spartak Moskova formaları giyen Serdar Taşçı'nın sezon başından bu yana bonservisi elinde bulunuyordu.Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen Serdar Taşçı, sezonun ikinci yarısında Başakşehir forması giyecek.Transfer sonrasında TRT Spor'a konuşan Serdar Taşçı, şu sözleri kullandı;Başakşehir ile yazın da görüştük, kışa nasip oldu. Çok mutluyum. Son günlerde atağa geçildi, her şey konuşuldu. Burada olmaktan memnunum.35 numaralı formayı tercih ettim. 35'in bir anlamı var. Bu forma numarası ile Stuttgart ve Spartak Moskova'da şampiyonluk kazandım. İnşallah Başakşehir'de de bu numara ile şampiyon olurum.İlk defa Türkiye'de futbol oynayacak olmam beni çok mutlu ediyor. Türkiye'de oynamak beni çok heyecanlandırıyor. Başakşehir gibi şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan bir kulüpte oynamak da heyecan verici. Ben de kendimi çok hazır hissediyorum.