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Başakşehir'den Adebayor için Slimani şartı!

İkinci yarıda tecrübeli bir golcüyle yola devam etmek isteyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamayan Adebayor için teklif yaptı. Abdullah Avcı'nın Soldado değil, Slimani'yi istemesi işi çıkmaza soktu.

Kaynak: Akşam
Başakşehir'den Adebayor için Slimani şartı!
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20 Ocak 2019 08:50
Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Adebayor için girişimlerini sürdürüyor. Başakşehir'de bu sezon fazla şans bulamayan Adebayor'u, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbol stiline ters düştüğü için kadroda düşünmüyor. Pas sistemine dayalı bir oyunu tercih eden Avcı, daha çok uzun top ve ceza sahasına yapılan ortalarda etkili olan Adebayor'u yedekte tutuyor.

F.Bahçe ise bu oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da yönetimle yaptığı görüşmede Adebayor'a sıcak baktığını bildirdi.

SOLDADO BAŞAKŞEHİR'E UYMAZ

Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir yönetimiyle görüşerek Adebayor'u sözlü olarak istedi. Başakşehili yöneticiler de bu oyuncuyu vermeye sıcak baktıklarını ancak karşılığında İspanyol oyuncu Soldado'yu talep ettiklerini ilettiler. Fenerbahçe de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Soldado'yu verebileceğini bildirdi. Ancak iş Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yansıdığında planlar değişti. Çünkü Avcı, 33 yaşındaki İspanyol golcü Soldado'nun oyun planına uymayacağını belirtti.

SLIMANI'NİN TAPUSU LEICESTER CITY'DE

Avcı buna karşılık Slimani'nin alınmasını talep etti. Başakşehir yönetimine de, "İslam Slimani'yi alabilirseniz, Adebayor'u verebilirsiniz" şeklindeki kararını iletti. Ancak Slimani, Fenerbahçe'nin oyuncusu olmadığı için iş çıkmaza girdi. Leicester Ctiy'de tapusu bulunan Slimani'yi, İngiliz ekibinin onayı olmadan Fenerbahçe'nin bir başka kulübe vermesi söz konusu değil. Cezayirli yıldızın bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle, tapusuyla birlikte transfer edilmesi de mümkün görünmüyor.

 

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