Başakşehir'den Adebayor için Fenerbahçe'ye onay!

Serdar Ali Çelikler, CNN Türk'ye yayınlanan programda Başakşehir Başkanıile yaptıkları transfer görüşmesini açıkladı.Adebayor transferi hakkında Göksel Gümüşdağ ile aralarında geçen konuşmayı anlayan Serdar Ali Çelikler, "Başakşehir'de Adebayor gidecek... Göksel Başkan'a sordum; 'Beşiktaş ve Galatasaray'a vermem, şampiyonluktaki rakiplerim' dedi. 'Fener'e verir misin?' diye sordum. 'Fener'e veririm' dedi." ifadelerini kullandı.Trabzonspor-Başakşehir maçını da değerlendiren Serdar Ali Çelikler, "Bugün daha iyi takım kazandı. Başakşehir senden daha iyi bir takım, bunu kabul etmek lazım... Real Madrid'li Robinho pas atıyor, Manchester City'li Clichy golü atıyor." dedi.