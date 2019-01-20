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Başakşehir'den Adebayor için Fenerbahçe'ye onay!

Serdar Ali Çelikler, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Adebayor'u Fenerbahçe'ye vermeye sıcak baktığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com
Başakşehir'den Adebayor için Fenerbahçe'ye onay!
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20 Ocak 2019 23:40
Serdar Ali Çelikler, CNN Türk'ye yayınlanan programda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptıkları transfer görüşmesini açıkladı.

"FENERBAHÇE'YE VERİRİM"

Adebayor transferi hakkında Göksel Gümüşdağ ile aralarında geçen konuşmayı anlayan Serdar Ali Çelikler, "Başakşehir'de Adebayor gidecek... Göksel Başkan'a sordum; 'Beşiktaş ve Galatasaray'a vermem, şampiyonluktaki rakiplerim' dedi. 'Fener'e verir misin?' diye sordum. 'Fener'e veririm' dedi." ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR DAHA İYİ TAKIM"

Trabzonspor-Başakşehir maçını da değerlendiren Serdar Ali Çelikler, "Bugün daha iyi takım kazandı. Başakşehir senden daha iyi bir takım, bunu kabul etmek lazım... Real Madrid'li Robinho pas atıyor, Manchester City'li Clichy golü atıyor." dedi.

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