Başakşehir'den Adebayor için Fenerbahçe açıklaması

Islam Slimani'den beklediği verimi alamayan ve devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyene'de golcü arayışı devam ediyor.Sarı lacivertli takımın gündemine geleniçin ise Medipol Başakşehir Başkanı'dan açıklama geldi.TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ, ''Adebayor'un başka bir kulübe gitmesi taraftarı değiliz. Fenerbahçe'den teklif almadık ama yurt dışından teklifler geliyor. Aslında çoğu futbolcumuz için teklifler alıyoruz.'' sözlerini kullandı.