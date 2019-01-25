Başakşehir'den Adebayor için Fenerbahçe açıklaması

Islam Slimani'den beklediği verimi alamayan ve devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de golcü arayışı devam ediyor.
Sarı lacivertli takımın gündemine gelen Emmanuel Adebayor için ise Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi.
''FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIK''
TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ, ''Adebayor'un başka bir kulübe gitmesi taraftarı değiliz. Fenerbahçe'den teklif almadık ama yurt dışından teklifler geliyor. Aslında çoğu futbolcumuz için teklifler alıyoruz.'' sözlerini kullandı.
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Sarı lacivertli takımın gündemine gelen Emmanuel Adebayor için ise Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi.
''FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIK''
TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ, ''Adebayor'un başka bir kulübe gitmesi taraftarı değiliz. Fenerbahçe'den teklif almadık ama yurt dışından teklifler geliyor. Aslında çoğu futbolcumuz için teklifler alıyoruz.'' sözlerini kullandı.
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