  •  
    Demba Ba'ya imzada Galatasaray sorusu!..
  •  
    Terim'den Alper Potuk transferine 2013 vetosu
  •  
    Adebayor ve F.Bahçe! Başkan resmen açıkladı
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA

Başakşehir'den Adebayor için Fenerbahçe açıklaması

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen Emmanuel Adebayor hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Başakşehir'den Adebayor için Fenerbahçe açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2019 17:49
Islam Slimani'den beklediği verimi alamayan ve devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de golcü arayışı devam ediyor.

Sarı lacivertli takımın gündemine gelen Emmanuel Adebayor için ise Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi.

''FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIK''

TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ, ''Adebayor'un başka bir kulübe gitmesi taraftarı değiliz. Fenerbahçe'den teklif almadık ama yurt dışından teklifler geliyor. Aslında çoğu futbolcumuz için teklifler alıyoruz.'' sözlerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için