Başakşehir'den Aboubakar transferi için açıklama

Transfer döneminde sürpizler yaşanmaya devam ediyor! Beşiktaş ile bir süredir görüşmelerini sürdüren ve siyah-beyazlı kulüpten "maaş garantisi için banka teminatı isteyen" Aboubakar'ın bu talebi sonrasında süreç askıya alındı.



Forvette Demba Ba ve Crivelli'nin yanına etkili bir ismi daha eklemek isteyen Başakşehir, Aboubakar ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Portekiz Gazetesi de Record da bu haberi destekleyerek; Başakşehir'in Aboubakar ile anlaşmak üzere olduğunu ve büyük bir pürüz çıkmazsa Kamerunlu futbolcunun gelecek sezon Başakşehir forması giyeceğini duyurdu.



Gazetede yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı; "Aboubakar, Beşiktaş'tan maaş garantisi istedi ve bunun için de banka teminatı talep etti. Beşiktaş bu duruma tepkili ve Aboubakar'ın bu talebi karşılanamaz durumda. Sakatlıklardan dolayı Aboubakar'ın 50 milyon euroluk sözleşme fesih maddesi artık ortadan kalmış durumda, bu sadece bir formalite. Aboubakar her zamankinden çok daha fazla değer kaybetti. Başakşehir, Aboubakar ile anlaşmaya çok yakın"



BAŞAKŞEHİR'DEN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI



Portekiz basınında yer alan "Aboubakar Başakşehir ile anlaştı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Başakşehir Kulübü Üst Yöneticisi Mustafa Eröğüt, "Çıkan haberler doğru değil Aboubakar ile ilgilenmiyoruz bu transfer gündemimizde yok" dedi.



