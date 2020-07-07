Başakşehir'de yenilmezlik serisi devam ediyor

Yukatel Denizlispor engelini, 2-0'lık skorla aşarak şampiyonluk yolunda önemli bir mücadeleden 3 puanla ayrılan Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.



Ligde son mağlubiyetini 25 Ocak'ta Fenerbahçe deplasmanında alan turuncu-lacivertli takım daha sonra oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi.



Bu süreçte oynadığı 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaran Medipol Başakşehir 3 müsabakayı da berabere bitirdi.



İÇ SAHADA 15 MAÇLIK SERİ



Üst üste oynadığı 12. maçını da yenilgisiz geçen Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadığı 15. maçında da mağlubiyet yaşamadı.



İç sahada son yenilgisini 24 Ağustos 2019 tarihinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek alan turuncu-lacivertli takım, daha sonra oynadığı 14 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Yukatel Denizlispor'u da yenerek iç sahadaki yenilmezliğini 15 maça yükselten Medipol Başakşehir, bu süreçte 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.



