Başakşehir'de yeni kahraman: Fredrik Gulbrandsen

Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen, son haftalardaki formuyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Ligde ilk 7 maçta toplam 5 maçta 87 dakika şans bulan Norveçli oyuncu son 3 haftada ise takımını sırtlayan isim oldu.8. haftadaki Gençlerbirliği maçında 80'de sonradan oyuna girerek bu sezonki ilk golünü atan 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçında ise son 15 dakikada sahne alarak iki kez fileleri sarsmıştı.Denizlispor maçında bu sezon ilk kez 11'de görevlendirilen başarılı oyuncu ilk 21 dakikaya 2 gol sığdırdıOynadığı ilk 5 maçı boş geçen Fredrik Gulbrandsen, böylelikle son 3 maçtaki 5 golüyle gol krallığı yarışında da iddialı bir konuma geldi.Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu sezon çok fazla şans bulamadım ancak eğer sıkı çalışırsan, sonunda karşılığını alıyorsun. Beşiktaş maçındaki oyunum sonrasında da bunun gerçekleştiğini hissettim.. Normalde olduğundan daha fazla. Oynamadığım zaman, lanetlenmiş gibi hissediyorum.sözlerini kullanmıştı.