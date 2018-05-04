Medipol Başakşehir, evinde Sivasspor'u ağırlarken, 61 dakikada sarı kart gören İrfan Can Kahveci, 33. haftada oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Turuncu beyazlı ekipte daha önce de 32. dakikada Mossoro kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.
İrfan Can Kahveci bu sezon Başakşehir forması ile çıktığı 31 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Turuncu beyazlı ekipte daha önce de 32. dakikada Mossoro kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.
İrfan Can Kahveci bu sezon Başakşehir forması ile çıktığı 31 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın