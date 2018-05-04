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Başakşehir'de yaprak dökümü devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor ile mücadele eden Medipol Başakşehir'de Milli golcü İrfan Can Kahveci'de şok yaşandı.

Kaynak: Sporx.com
Başakşehir'de yaprak dökümü devam ediyor
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04 Mayıs 2018 21:30
Medipol Başakşehir, evinde Sivasspor'u ağırlarken, 61 dakikada sarı kart gören İrfan Can Kahveci, 33. haftada oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Turuncu beyazlı ekipte daha önce de 32. dakikada Mossoro kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. 

İrfan Can Kahveci bu sezon Başakşehir forması ile çıktığı 31 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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