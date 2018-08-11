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Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesi iki eksik

Medipol Başakşehir, 2018-2019'un ilk maçında pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak

Kaynak: AA
Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesi iki eksik
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11 Ağustos 2018 13:11
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 2018-2019'un ilk maçında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, tedavi süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'un durumu belirsizliğini koruyor. Adebayor'un durumu maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli takımda, antrenman eksiği bulunan Marcio Mossoro'nun ise forma giymesi beklenmiyor.

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