Başakşehir'de tarihi takvim: Süper Lig ve Avrupa

Süper Lig'de şampiyon olabilmek için sadece 2 haftaya ihtiyacı olan Medipol Başakşehir'de tarihi bir hedef kulübün önünde duruyor.



Çok önemli bir süreçten geçen turuncu-lacivertliler, önce lig şampiyonluğunu kazanmak istiyor.



Adeta 'tarihi bir takvim' hazırlayan İstanbul ekibi, birbirinden kritik dönemleri arka arkaya yaşamayı amaçlıyor. Buna göre, Temmuz 2020 içerisinde ligde tarihindeki ilk şampiyonluğunu alarak, Türkiye'nin 6. şampiyonu olmak isteyen Başakşehir, Ağustos 2020'de Avrupa Ligi'ne odaklanacak.



Önce Kopenhag'ı 1-0'ın rövanşında son 16 turunda saf dışı bırakmak isteyen Okan Buruk ve takımı, ardından Almanya'da ilk 8'li final formatında yapılan Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde İngiliz devi Manchester United'la karşılaşmayı planlıyor.



Eylül 2020'de de yeni sezonun 'Şampiyon' unvanıyla açılması düşünülüyor. 11 Eylül'de başlayacak 2020-21 sezonuna son şampiyon adıyla girilmek isteniyor. Ekim 2020'de de Şampiyonlar Ligi heyecanı başlayacak. 20 Ekim 2020'de tarihinde ilk kez direkt olarak gruplarda yer almayı düşleyen Medipol Başakşehir, yine ülkemizi Devler Ligi sahnesinde temsil eden 6. takım unvanını kapmayı amaçlıyor.



