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Başakşehir'de Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmeleri uzatıldı

Medipol Başakşehir'de futbolcular Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmleri 1'er yıl uzatıldı.

Kaynak: DHA
Başakşehir'de Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmeleri uzatıldı
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18 Ocak 2019 14:49
Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı.

Bu sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattığını açıklayan turuncu-lacivertli ekibin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımız Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz."

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