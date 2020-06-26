Başakşehir'de Mehmet Topal'a kritik görev

Galatasaray'la sezonun en kritik maçına çıkacak olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un tek kararsızlığı stoperde...



Martin Skrtel'in cezası nedeniyle o bölgede bir seçim yapmak zorunda olan başarılı hoca, Ponck ve Mehmet Topal arasında kaldı.



Buruk'un idmanlarda Topal'a ağırlık verdiği ifade edilirken seçimini ise maç günü yapacağı bildirildi.



