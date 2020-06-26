Başakşehir'de Mehmet Topal'a kritik görev

Sezonun en kritik maçlarından birinde Galatasaray'a karşı oynayacak Başakşehir'de, Okan Buruk stoper tercihini yaptı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Başakşehir'de Mehmet Topal'a kritik görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2020 10:48
Galatasaray'la sezonun en kritik maçına çıkacak olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un tek kararsızlığı stoperde...

Martin Skrtel'in cezası nedeniyle o bölgede bir seçim yapmak zorunda olan başarılı hoca, Ponck ve Mehmet Topal arasında kaldı.

Buruk'un idmanlarda Topal'a ağırlık verdiği ifade edilirken seçimini ise maç günü yapacağı bildirildi. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için