Başakşehir'de koronavirüs test sonuçları belli oldu

Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Başakşehir'de koronavirüs test sonuçları belli oldu
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27 Haziran 2020 15:32
Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı. 

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza cuma günü yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Galatasaray maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır." denildi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 21.00'de başlayacak.



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