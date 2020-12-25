Başakşehir'de Kasımpaşa mesaisi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 27 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Başakşehir'de Kasımpaşa mesaisi
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25 Aralık 2020 15:35
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 27 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan ve futbolcuların ısınma ile başladığı idman, 5'e 2 pas oyunuyla sürdü. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.  

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek. 

 


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