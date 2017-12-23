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Başakşehir'de Kasımpaşa maçı öncesi tek eksik

Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Başakşehir'de Kasımpaşa maçı öncesi tek eksik
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23 Aralık 2017 13:07
Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olmasıyla 33 puanla liderlik koltuğuna oturmuştu.

Son 3 maçını kazanamayan Kasımpaşa ise 19 puanla haftaya 11. sırada girdi.

- Epureanu cezalı

Medipol Başakşehir'de, savunmanın önemli isimlerinden Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu, sarı kart cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

Kart cezaları sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise Kasımpaşa karşısında sahadaki yerlerini alabilecek.

- Clichy ve Attamah ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Joseph Attamah sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 18. haftadaki Bursaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

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