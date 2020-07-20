Başakşehir'de ilk ayrılık! Robben mesaj yolladı

Groningen Yöneticisi Mark-Jan Fledderus, Başakşehir ile sözleşmesinin sonuna gelen Eljero Elia'nın transferi için girişimlere başladıklarını söyledi.



Futbola geri dönen Arjen Robben'in aracı olacağını da belirten Fledderus, "Hücuma bir takviye yapacağız, Elia da bizim için ilginç bir opsiyon olur. Elia'nın kulüp aradığını biliyoruz. Arjen Robben de, 'Ben ona WhatsApp'tan yazdım' dedi. Gerçekleşir mi, bilmiyorum. Türkiye'de sezon bitmek üzere. Elia da bu sıralarda bir karar verecek" dedi.



ELIA "İTALYA" DEMİŞTİ



33 yaşındaki Elia, geçtğimiz günlerde yaptığı açıklamada İtalya'ya transfer olmak istediğini belirtmişti.



Tecrübeli oyuncu, "İtalya'ya geri dönerek herkese kim olduğumu göstermek istiyorum. Juventus'a gittiğimde çok gençtim, sabırlı değildim. 2017'de Feyenoord ile 18 yıl aranın ardından şampiyonluk kazandım, şimdi Başakşehir ile tarihi bir şampiyonluğa yakınım." demişti.



Başakşehir'deki 3. sezonunda şampiyonluğa ulaşan Elia, bu sezon 28 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



