Başakşehir'de iki oyuncu cezalı

Başakşehir'de Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic, Galatasaray maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com
Başakşehir'de iki oyuncu cezalı
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28 Haziran 2020 21:45
Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk ettiği mücadelede iki oyuncusunu sarı kart cezası nedeniyle kaybetti.

Ev sahibi ekipte Aleksic 15. dakikada, Mahmut Tekdemir ise 41. dakikada gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü.

İki oyuncu, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacakları mücadelede forma giyemeyecek.



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