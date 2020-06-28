Başakşehir'de iki oyuncu cezalı

Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk ettiği mücadelede iki oyuncusunu sarı kart cezası nedeniyle kaybetti.
Ev sahibi ekipte Aleksic 15. dakikada, Mahmut Tekdemir ise 41. dakikada gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü.
İki oyuncu, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacakları mücadelede forma giyemeyecek.
Ev sahibi ekipte Aleksic 15. dakikada, Mahmut Tekdemir ise 41. dakikada gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü.
İki oyuncu, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacakları mücadelede forma giyemeyecek.