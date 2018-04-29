Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Osmanlıspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelirken, şampiyonluk mücadelesi veren konuk takımda Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir'den kötü haber geldi.
Osmanlıspor maçının 13. dakikasında hakem Ümit Öztürk'ün sarı kart gösterdiği Adebayor, cezalı duruma düştü. Adebayor sonrasında sınırda olan Mahöut da 34. dakikada sarı kart gördü
Bu sezon ligde 8. sarı kartını gören 34 yaşındaki Sheyi Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir, Sivasspor maçında forma giyemeyecek
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Osmanlıspor maçının 13. dakikasında hakem Ümit Öztürk'ün sarı kart gösterdiği Adebayor, cezalı duruma düştü. Adebayor sonrasında sınırda olan Mahöut da 34. dakikada sarı kart gördü
Bu sezon ligde 8. sarı kartını gören 34 yaşındaki Sheyi Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir, Sivasspor maçında forma giyemeyecek
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın