  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Başakşehir'de iki isim birden 32. haftada cezalı

Osmanlıspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelirken, şampiyonluk mücadelesi veren konuk takımda Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir cezalı duruma düştü

Kaynak: Sporx.com
Başakşehir'de iki isim birden 32. haftada cezalı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2018 16:22
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Osmanlıspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelirken, şampiyonluk mücadelesi veren konuk takımda Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir'den kötü haber geldi.

Osmanlıspor maçının 13. dakikasında hakem Ümit Öztürk'ün sarı kart gösterdiği Adebayor, cezalı duruma düştü. Adebayor sonrasında sınırda olan Mahöut da  34. dakikada sarı kart gördü

Bu sezon ligde 8. sarı kartını gören 34 yaşındaki Sheyi Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir, Sivasspor maçında forma giyemeyecek

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için