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Başakşehir'de iki imza açıklandı

Medipol Başakşehir, Alparslan Erdem ve Caiçara'nın sözleşmelerini uzattığını açıkladı.

Kaynak: AA
Başakşehir'de iki imza açıklandı
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03 Temmuz 2018 19:38
Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile Junior Caiçara'nın sözleşmeleri yenilendi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, mukaveleleri sona eren Alparslan Erdem ile Junior Caiçara ile yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Alparslan Erdem'le 2019-2020, Junior Caiçara'yla ise 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

 
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