Başakşehir'de G.Birliği maçı hazırlıkları devam ediyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA
Başakşehir'de G.Birliği maçı hazırlıkları devam ediyor
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29 Ocak 2020 20:05
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri sonrası 5'e 2 pas oyunu üzerinde duruldu.

Antrenman, orta şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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