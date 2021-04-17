Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi 1 pozitif: Deniz Türüç

Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir oyuncunun pozitif çıktığını açıkladı. Başakşehir'in açıklamasının ardından Deniz Türüç de bir açıklama yaparak koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Başakşehir'in yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-10 PSR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Fenerbahçe, 18 Nisan Pazar günü 19:00'da deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.



