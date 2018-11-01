Başakşehir'de Emre ve Alparslan fizyoterapistle çalıştı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.
Isınmayla başlayan idmanda futbolcular, pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlıkları süren Emre Belözoğlu ve Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Medipol Başakşehir, 2 Kasım Cuma günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.
Isınmayla başlayan idmanda futbolcular, pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlıkları süren Emre Belözoğlu ve Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Medipol Başakşehir, 2 Kasım Cuma günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın