  •  
    Ali Koç'un gündeme damga vuran videosu
  •  
    "Teknik direktör için üç ADAY belirlenmiştir.."
  •  
    Büyüka'dan Koç iddiası; "Yine 50 bin kişi olacak"
  •  
    Koç'un başkan olması sonrası Galatasaray?
  •  
    Denizli'den Koç gerçeği; "Çok sinirlidir ama..."

Başakşehir'de Emre paniği! 2 yıldız sınırda

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir sahasında ligin formda ekiplerinden Göztepe'yi konuk ediyor. Medipol Başakşehir sessiz sedasız şapiyonluk seslerini fısıldarken Göztepe ise avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.

Kaynak: AA
Başakşehir'de Emre paniği! 2 yıldız sınırda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2018 10:36
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Son 4 maçında 1 galibiyet alan 47 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

Altı haftalık galibiyet özlemine 23. haftada Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek son veren Göztepe ise 36 puanla 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

- Emre, Clichy ve Caiçara ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Göztepe karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, Cumartesi günkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 25. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynayamayacak

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için