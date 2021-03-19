Başakşehir'de Denizlispor öncesi 5 isim sakat

Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı için hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA
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Başakşehir'de Denizlispor öncesi 5 isim sakat
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19 Mart 2021 15:03
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, topla ısınma çalışması yapıldı.

Üç grup halinde 5'e 3 pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Ponck ve Rafael'in tedavilerine devam edilirken, Junior Fernandes kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon antrenmanları yaptı.

Medipol Başakşehir, cumartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve Denizli'ye hareket edecek.



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