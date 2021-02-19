Başakşehir'de Deniz Türüç şoku!

Başakşehir'de hücum oyuncusu Deniz Türüç, Trabzonspor maçında sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Başakşehir'de Deniz Türüç şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2021 19:50
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Başakşehir'de sakatlık şoku yaşandı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanan Deniz Türüç, saha kenarında iğne yaptırdı ve 5 dakika boyunca kendisini denedi. Saha içine döndükten sorna 39. dakikada kendisini yere bırakan Türüç, sedyeyle kenara alındı.

Deniz Türüç'ün yerine ise oyuna Gulbrandsen dahil oldu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için