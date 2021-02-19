Başakşehir'de Deniz Türüç şoku!

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Başakşehir'de sakatlık şoku yaşandı.
Karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanan Deniz Türüç, saha kenarında iğne yaptırdı ve 5 dakika boyunca kendisini denedi. Saha içine döndükten sorna 39. dakikada kendisini yere bırakan Türüç, sedyeyle kenara alındı.
Deniz Türüç'ün yerine ise oyuna Gulbrandsen dahil oldu.
Karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanan Deniz Türüç, saha kenarında iğne yaptırdı ve 5 dakika boyunca kendisini denedi. Saha içine döndükten sorna 39. dakikada kendisini yere bırakan Türüç, sedyeyle kenara alındı.
Deniz Türüç'ün yerine ise oyuna Gulbrandsen dahil oldu.