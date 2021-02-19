Başakşehir'de Deniz Türüç şoku!

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Başakşehir'de sakatlık şoku yaşandı.



Karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanan Deniz Türüç, saha kenarında iğne yaptırdı ve 5 dakika boyunca kendisini denedi. Saha içine döndükten sorna 39. dakikada kendisini yere bırakan Türüç, sedyeyle kenara alındı.



Deniz Türüç'ün yerine ise oyuna Gulbrandsen dahil oldu.



