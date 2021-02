Süper Lig'in 25. haftasında, zor günler geçiren Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve son şampiyon Başakşehir düşüşünü sonlandıramadı.Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 24. dakikada Soner ve 52. dakikada penaltıdan Zulj ile geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 59. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistinde Deniz Türüç kaydetti.Son 4 maçından yenilgiyle ayrılan ve 7 maçtır kazanamayan Başakşehir, 24 puanla küme düşme hattında, 18. sırada yer aldı.Göztepe ise 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayarak 29 puana yükseldi.Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir evinde Trabzonspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.Ker iki takım da son oynadıkları maçların ilk 11'lerinde değişiklik yaptı.Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-0 yenildikleri Gaziantep maçının ilk 11'inde 4 ismi değiştirdi. Savunmadaki iki oyuncu Marko Mihojevic ile Titi'nin yerine Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ü sahaya süren Karaman, Anderson Esiti ile Fousseni Diabate'nin yerine de Peter Zulj ve Adis Jahovic'e şans verdi.Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdıran Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, o müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.Kaleci Volkan Babacan, Ponck, Uğur Uçar, Cemali Sertel ve Demba Ba'nın yerine Mert Günok, Leo Duarte, Muhammed Emin Sarıkaya, Hasan Ali Kaldırım ve Enzo Crivelli mücadele etti. Kocaman, ligdeki Fatih Karagümrük maçına göre 4 farklı ismi sahaya sürdü.Göztepeli futbolcular ısınmaya kariyerinde sadece Göztepe forması giyen ve A Milli Takım'da yaptığı kurtarışlarla "Moskova Panteri" olarak bilinen Ali Artuner'in 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle üzerinde Artuner'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.Müsabakadan önce Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.Ünal Karaman yönetiminde 5. maçına çıkan Göztepe, tecrübeli teknik adamla ilk kez kazandı. Ligde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a 2-1, Gaziantep'e 2-0 mağlup olan ve Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.Puanını 29'a çıkaran Göztepe maç fazlası ve averajla 10. sırada yer aldı.Takımın ilk golünü kaydeden Soner Aydoğdu bu sezon 4. golüne imza attı. Soner Aydoğdu son golünü 14. haftada Galatasaray karşısında kaydetmişti. Medipol Başakşehir'den Göztepe'ye transfer olan Soner Aydoğdu geçen sezon Göztepe'nin 2-1 mağlup olduğu Medipol Başakşehir karşılaşmasında da 1 gol atmıştı.Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Peter Zulj de bu sezon 4. golüne ulaştı.Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Deniz Türüç, ilk golünü atsa da takımının mağlubiyetine engel olamadı.22. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Jahovic'in bekletmeden kaleye göndermek isteği topu kaleci Mert, güzel bir kurtarışla uzaklaştırdı.24. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortada penaltı noktasından topa hareketlenen Soner Aydoğdu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.33. dakikada Halil'in sol kanattan yaptığı ortada Alpaslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.46. dakikada sağ kanattan Auzubuike'nin yaptığı ortada Fernandes'in kafa vuruşunda kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Deniz'in şutunda Atınç topu kornere uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında sağ kanattan yapılan ortada Epureanu'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağa kaleci İrfan Can müdahale etti. Topu önünde bulan Fernandes'in şutunda top auta gitti.51. dakikada Epureanu ile girdiği ikili mücadelenin ardından Jahovic'in yerde kalmasıyla hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 53. dakikada atışı kullanan Zulj, topu filelere gönderdi: 2-0.57. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleye göndermek isteyen Zulj'un şutunda top Jahovic'e çarptı. Topu önünde bulan Soner'in şutunda top direğin yanından auta gitti.59. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortada Deniz Türüç düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1.86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guldbrandsen'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.90+5. dakikada Cherif Ndiaye ile Rafael arasındaki mücadelenin ardından hakem Ümit Öztürk Rafael'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak pozisyon ofsayt olduğu için Ümit Öztürk, kırmızı kartı iptal etti.Gürsel AkselÜmit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölenİrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 63 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 87 Tripic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 63 Esiti), Cherif Ndiaye, Zulj (Dk. 70 Diabate), Jahovic (Dk. 87 Titi)Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 63 Rafael), Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Ndayishimiye (Dk. 63 Mehmet Topal), Azubuike, Fernandes (Dk. 63 Guldbrandsen), Berkay Özcan, CrivelliDk. 24 Soner Aydoğdu, Dk. 53 Zulj (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 59 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)Dk. 16 Duarte, Dk. 45+2 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Nwobodo (Göztepe)