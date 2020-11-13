Başakşehir'de bir futbolcuda koronavirüs çıktı

Süper Lig'de koronavirüs vakaları gün geçtikçe artmaya başladı.



Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bkaanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Başakşehir, milli ara sonrasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.