  •  
    ..Ve Cengiz Ünder için ÇILGIN teklif reddedildi!
  •  
    "Belhanda çoook NET, Benzia'dan iyi futbolcu"
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..
  •  
    F.Bahçe'nin TEKLİFİNE "EVET" diyecek 12 isim

Başakşehir'de Beşiktaş öncesi Emre sevinci!

Beşiktaş ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Emre Belözoğlu, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Kaynak: AA
Başakşehir'de Beşiktaş öncesi Emre sevinci!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2018 20:06
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma bölümün ardından pas ve reaksiyon çalışmaları yaptı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu'nun, idmanın tamamında takımla çalıştığı duyuruldu. Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş maçı için tesislerde kampa girdi. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için