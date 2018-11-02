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Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi gün?
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Başakşehir'de Beşiktaş maçı öncesi Emre sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, 3 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kaynak: AA
Başakşehir'de Beşiktaş maçı öncesi Emre sevinci
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02 Kasım 2018 10:09
Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, 3 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligdeki ilk 10 maçında 21 puan toplayan Medipol Başakşehir, haftaya lider durumda giriyor.

İlk 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Junior Caiçara bu maçta forma giyebilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Alparslan Erdem mücadelede yer alamayacak.

İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun ise maç kadrosunda bulunması bekleniyor.

 

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