Başakşehir'de Aykut Kocaman için geri sayım

Başakşehir'de Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından Aykut Kocaman için görüşmeler başladı. Tamer Tuna, Tayfun Korkut ve Aykut Kocaman adaylar arasında yer alırken, Kocaman'da karar kılındıBaşakşehir'in kulüp binasına gelen teknik direktör Aykut Kocaman, Başakşehir yönetimi ile son bir görüşme daha yaptı. Bu görüşmenin ardından Aykut Kocaman'ın resmen Başakşehir'in hocası olması bekleniyor. Olumlu ya da olumsuz açıklama kısa bir süre içinde gelecek.Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Başakşehir'in yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağını açıklamıştı. Rıdvan Dilmen, "Büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak Başakşehir'in yeni hocası. İlk sırada onun ismi var." dedi.Kariyerinde İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe kulüplerini çalıştıran Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüp ile 1 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 55 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmadı.Süper Lig'de teknik direktör olarak 485 maça çıkan Aykut Kocaman, 204 galibiyet, 133 beraberlik ve 148 mağlubiyet ile maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.