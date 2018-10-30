Başakşehir'de Adebayor sevinci

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.Isınmayla başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alan oyun ve çift kale maçla tamamlandı.Sakatlığını atlatan Emmanuel Adebayor antrenmanın tamamında takımla, Alparslan Erdem ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalıştı.Medipol Başakşehir, 31 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.