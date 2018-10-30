  •  
    F.Bahçe'nin YENİ hoca için gözünü diktiği liste
  •  
    "Volkan'ın ölüsü bile, hepsinin dirisine bedel"
  •  
    F.Bahçe'nin TEKLİFİNE "EVET" diyecek 12 isim
  •  
    Derbi öncesinde Terim'i ÇILGINA çeviren 4 şey!..
  •  
    Ve Cocu'nun İstabul'da kalma sebebi belli oldu

Başakşehir'de Adebayor sevinci

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başakşehir'de Adebayor sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2018 14:53
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

Isınmayla başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alan oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığını atlatan Emmanuel Adebayor antrenmanın tamamında takımla, Alparslan Erdem ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalıştı.

Medipol Başakşehir, 31 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için