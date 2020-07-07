Başakşehir'de 30 yaş üstü futbolcular dikkat çekiyor!

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, tecrübe avantajıyla dikkat çekiyor. Kadro olarak 29.5 yaş ortalamasına sahip turuncu-lacivertliler, bu durumun avantajını yaşıyor.Hem zor maçların ağırlığını kaldırma hem de şampiyonluk yarışını bilme konusunda birçok isim öne çıkıyor. Takımın ilk 11'inin iskeleti 30 yaş üstü oyunculardan oluşuyor. Bu sayede de stresli haftaların yönetimi daha kolay oluyor. Okan Buruk'un takımında Edin Visca, Demba Ba ve Martin Skrtel gibi isimler başta olmak üzere 30 yaş üstü çok önemli oyuncular bulunuyor.Avrupa'nın 5 büyük liglerinde oynamış, şampiyonluklar kazanmış, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda oynamış ve Avrupa çapında ünlü futbolcuların fazlalığı bu tecrübe detayında öne çıkıyor. 11 gol atıp 5 asist yapan Demba Ba ve 10 gol 12 asistle oynayan Visca deneyimli isimler arasında en fazla parlayan oyuncular oldu.