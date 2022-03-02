Başakşehir, zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında sürpriz bir mağlubiyet alan Medipol Başakşehir, mağlubiyeti unutturmak için Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını sürdürüyor
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02 Mart 2022 16:58
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş maçı hazırlıkları salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla devam etti.

Medipol Başakşehir, bu akşam yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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