Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş maçı hazırlıkları salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla devam etti.
Medipol Başakşehir, bu akşam yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş maçı hazırlıkları salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla devam etti.
Medipol Başakşehir, bu akşam yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.